Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.5°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Vicente Pizarro y su llegada a Rosario Central: Tenía muchas ganas de salir a una liga competitiva

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Estoy muy motivado con este desafío, va a ser un año importante", expresó.

Vicente Pizarro y su llegada a Rosario Central: Tenía muchas ganas de salir a una liga competitiva
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El mediocampista nacional Vicente Pizarro entregó sus primeras impresiones tras firmar como flamante refuerzo de Rosario Central y dio una mirada a lo que será el año en el cuadro "canalla".

"Estoy muy contento de poder estar acá. Tenía muchas ganas de llegar, de conocer a mis compañeros, así que muy ansioso ya por poder entrenar, sumarme a ellos y empezar a competir", señaló ante las cámaras del club trasandino.

El volante expresó: "Tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga competitiva. Creo que aquí el campeonato argentino está un peldaño más arriba, es una liga en la que todos los partidos son al cien".

"La verdad que estoy muy motivado con este desafío, va a ser un año importante, así que hay que estar preparado para los desafíos que vienen y este equipo siempre te va a exigir ganar", cerró.

El gran desafío de "Vicho" será disputar junto a Rosario Central la fase de grupos de la Copa Libertadores, bajo el cupo que le dio el polémico título de "campeón de liga" como puntero de la tabla anual.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada