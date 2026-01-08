Vicente Pizarro y su llegada a Rosario Central: Tenía muchas ganas de salir a una liga competitiva

El mediocampista nacional Vicente Pizarro entregó sus primeras impresiones tras firmar como flamante refuerzo de Rosario Central y dio una mirada a lo que será el año en el cuadro "canalla".

"Estoy muy contento de poder estar acá. Tenía muchas ganas de llegar, de conocer a mis compañeros, así que muy ansioso ya por poder entrenar, sumarme a ellos y empezar a competir", señaló ante las cámaras del club trasandino.

El volante expresó: "Tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga competitiva. Creo que aquí el campeonato argentino está un peldaño más arriba, es una liga en la que todos los partidos son al cien".

"La verdad que estoy muy motivado con este desafío, va a ser un año importante, así que hay que estar preparado para los desafíos que vienen y este equipo siempre te va a exigir ganar", cerró.

El gran desafío de "Vicho" será disputar junto a Rosario Central la fase de grupos de la Copa Libertadores, bajo el cupo que le dio el polémico título de "campeón de liga" como puntero de la tabla anual.