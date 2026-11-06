Las Condes recibirá una competencia gratuita de motociclismo extremo con 16 pilotos

El motociclismo extremo llegará a las calles de Santiago el próximo miércoles 11 de noviembre con Red Bull Los Andes City Race, competencia que reunirá a 16 pilotos en la intersección de Isidora Goyenechea con Magdalena, en Las Condes. La actividad se desarrollará entre las 19:00 y las 22:00 horas, con entrada gratuita.

Entre los protagonistas estarán el sudafricano Wade Young, el sueco Eddie Karlsson y los chilenos Benjamín y Camilo Herrera. Karlsson buscará repetir el triunfo que consiguió en 2024, cuando derrotó a Camilo Herrera en la final.

Los pilotos competirán en duelos directos sobre dos carriles paralelos, donde deberán superar obstáculos de neumáticos gigantes, troncos y rampas.

El más rápido avanzará a la siguiente ronda hasta definir al ganador, mientras el público podrá observar las carreras desde galerías habilitadas.

El evento será la antesala de la décima edición de Red Bull Los Andes, programada para el sábado 14 de noviembre en Nido de Cóndores.