Scaloni destacó a Cabo Verde tras los 16avos: No hay rival fácil, se sufrió demasiado

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, repasó el exigido triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en el alargue de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y destacó al rival, que sorprendió jugando de igual a igual en su primera participación en la cita planetaria.

"¿Se acuerdan cuando me preguntaban si íbamos por la parte buena del cuadro? Bueno, espero que se den cuenta que no hay rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde. Nosotros sabíamos que iban a ser un rival duro, difícil", señaló en conferencia de prensa.

"Más allá que el partido se sufrió —demasiado se sufrió— merecíamos ganar. Eso no quita que el rival nos puso las cosas difíciles. Quiero rescatar lo positivo, porque este equipo no bajó los brazos. El rival tampoco, pero al final nosotros nos llevamos la victoria", sumó.

"Recibimos los golpes en momentos puntuales y a veces eso te impide ir por el partido, pero nosotros lo hicimos. Eso es mucho más importante que otras cosas", añadió

El DT admitió que tras el gol decisivo de Cristian Romero solo pensó "que termine el partido", aunque también expresó que "estaba más tranquilo de lo que parecía. Los palos del rival los recibes y hemos estado a la altura del partido".

"Más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo, nosotros éramos los primeros que sabíamos que no", remarcó sobre el rival.

"Somos Argentina. ¿Qué significa ser Argentina? Esto, lo bueno y lo malo. Sufrir, no dar una por perdida. Cabo Verde es una gran selección y seguramente dieron el 200 por ciento. Eso en el fútbol es un montón y equipara un montón", complementó.

"Lógico que hay un montón de cosas para ver, incluso cuando se gana, pero la responsabilidad es difícil que le pese a este equipo. Después, el rival te juega y te pone en aprietos", repasó el técnico trasandino.