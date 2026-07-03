Argentina batalló para derribar a una inspirada Cabo Verde en la Copa del Mundo

La selección argentina sufrió y debió llegar hasta el alargue para vencer por 3-2 al luchador equipo de Cabo Verde, que cerró su primera participación mundialista en dieciseisavos de final.

Los "Tiburones Azules" apostaron por defender y esperar alguna contra. La Albiceleste, con su paciencia habitual, jugó a los pases para tratar de romper la muralla rival.

Lionel Messi abrió la cuenta a los 28', tras un control perfecto y cañonazo cara a cara con Vozinha, quien a lo largo del partido atajó varios remates peligrosos de los trasandinos.

Argentina siguió manejando el partido, pero Cabo Verde entró más encendida al complemento, para atacar y empatar a los 59' con Deroy Duarte y su certera definición poco después de haber avisado con el primer remate de su escuadra.

Ya en la prórroga, Lisandro Martínez desequilibró (92') y Sidny Lopes respondió con la segunda igualdad transitoria con un golazo al ángulo (102').

Finalmente, Cristian Romero anotó el gol decisivo con un cabezazo y un desvío en Diney Borges a los 110', superando al arquero Vozinha, quien tuvo de gran actuación.

Con este sufrido triunfo, Argentina se citó en octavos con Egipto, que eliminó a Australia vía penales: El duelo de albicelestes y "faraones" será el martes 7 de julio a las 12:00 horas (16:00 GMT).