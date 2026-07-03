Argentina batalló para derribar a una inspirada Cabo Verde en la Copa del Mundo
El debutante cuadro africano luchó hasta el final, pero un gol en el segundo tiempo extra liquidó un partidazo.
El debutante cuadro africano luchó hasta el final, pero un gol en el segundo tiempo extra liquidó un partidazo.
La selección argentina sufrió y debió llegar hasta el alargue para vencer por 3-2 al luchador equipo de Cabo Verde, que cerró su primera participación mundialista en dieciseisavos de final.
Los "Tiburones Azules" apostaron por defender y esperar alguna contra. La Albiceleste, con su paciencia habitual, jugó a los pases para tratar de romper la muralla rival.
Lionel Messi abrió la cuenta a los 28', tras un control perfecto y cañonazo cara a cara con Vozinha, quien a lo largo del partido atajó varios remates peligrosos de los trasandinos.
Argentina siguió manejando el partido, pero Cabo Verde entró más encendida al complemento, para atacar y empatar a los 59' con Deroy Duarte y su certera definición poco después de haber avisado con el primer remate de su escuadra.
Ya en la prórroga, Lisandro Martínez desequilibró (92') y Sidny Lopes respondió con la segunda igualdad transitoria con un golazo al ángulo (102').
Finalmente, Cristian Romero anotó el gol decisivo con un cabezazo y un desvío en Diney Borges a los 110', superando al arquero Vozinha, quien tuvo de gran actuación.
Con este sufrido triunfo, Argentina se citó en octavos con Egipto, que eliminó a Australia vía penales: El duelo de albicelestes y "faraones" será el martes 7 de julio a las 12:00 horas (16:00 GMT).