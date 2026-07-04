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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Vozinha registró más regates que Cristiano Ronaldo en 16avos del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de Cabo Verde completó una acción exitosa en ese apartado, mientras el astro portugués no suma ninguna en la Copa del Mundo.

Vozinha registró más regates que Cristiano Ronaldo en 16avos del Mundial
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El arquero de Cabo Verde Vozinha protagonizó una de las estadísticas más curiosas de los 16avos de final del Mundial 2026, luego de registrar más regates exitosos que Cristiano Ronaldo en la competencia.

El dato es llamativo porque el capitán de Portugal suma tres goles en el torneo, incluido un tanto de penal ante Croacia en la misma ronda eliminatoria, pero tras los 16avos no aparece con regates completados.

Vozinha, en cambio, sí completó uno. La acción se produjo en los primeros minutos del partido ante Argentina, cuando fue presionado por Lautaro Martínez y salió de la marca con un enganche de derecha para dejar atrás al delantero argentino.

Ese movimiento fue validado como regate exitoso en las estadísticas oficiales y bastó para que el portero caboverdiano quedara por encima de Cristiano Ronaldo en ese particular registro.

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