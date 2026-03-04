El Empire State se iluminó con los colores de México, Canadá y Estados Unidos por el Mundial 2026

El icónico edificio Empire State Building de Nueva York exhibió este martes los colores de las banderas de México, Canadá y Estados Unidos. La intervención lumínica simbolizó la unidad y cooperación de las tres naciones organizadoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que encendió su cronómetro oficial a solo 100 jornadas del partido inaugural en Norteamérica.

La torre del rascacielos rotó los tonos nacionales de los anfitriones como parte de una ceremonia que congregó a líderes del fútbol regional en Estados Unidos. En la cita participaron el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, el mexicano Iñigo Riestra López; el director ejecutivo del comité anfitrión de Nueva York-Nueva Jersey, el estadounidense Alex Lasry; el secretario general de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, el estadounidense JT Batson; y el presidente de Canada Soccer, el canadiense Peter Augruso.

El cónsul de México en Nueva York, el mexicano Marcos Bucio, destacó la relevancia de este proceso para la comunidad latina. "La Copa Mundial representa un momento histórico para América del Norte y para el fútbol mundial. México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres mundiales, tras las ediciones de 1970 y 1986", afirmó el diplomático en Nueva York, resaltando que la región será sede de la gran final del torneo.

El evento también contó con la presencia del cónsul de Canadá en Nueva York, el canadiense Tom Clark, quien reforzó el mensaje de integración cultural que promueve la competencia. Para las autoridades mexicanas, el año 2026 sumó un valor especial debido a la conmemoración del bicentenario del establecimiento de su consulado en la ciudad estadounidense, hito que coincidió con la presidencia pro témpore de la Coalición de Cónsules Latinoamericanos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, abarcando 16 ciudades sedes en los tres países organizadores. Con el encendido del Empire State Building, la organización ratificó los estándares de seguridad y logística previstos para recibir a las delegaciones internacionales en Estadios de primer nivel a lo largo de todo el continente.