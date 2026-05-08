El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura con las voces de Katy Perry, J Balvin y Bublé

La FIFA anunció este viernes que México, Estados Unidos y Canadá tendrán tres ceremonias para la inauguración del Mundial 2026 con una amplia gama de artistas internacionales entre los que destacan el colombiano J Balvin, la estadounidense Katy Perry y el canadiense Michael Bublé.

"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", afirmó Gianni Infantino, a través de un comunicado.

El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica, convirtiéndose de paso en el primer estadio en albergar tras Copas del Mundo.

El mítico recinto mexicano será el escenario de una celebración llena de sonido y color en la que la participarán los locales Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná; el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio, antes del partido entre su selección y la de Bosnia y Herzegovina, en Toronto: Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El mismo día, Estados Unidos iniciará su participación en la justa ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles, California, con Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la cantante paraguaya Marilina Bogado.

Los mencionados artistas además conforman vida al Álbum Oficial del Mundial de la FIFA 2026, en el que también participará la colombiana Shakira, con la canción oficial 'Dai Dai' junto al cantante nigeriano Burna Boy. El sencillo ya presentó un breve avance en miras a su lanzamiento.