Alemania pulverizó al debutante Curazao con un 7-1 en su inicio por el Mundial 2026

Alemania pasó la aplanadora en el estreno absoluto de Curazao en Mundiales y selló una paliza de 7-1 para abrir el Grupo E de la cita planetaria que se disputa en Norteamérica.

Felix Nmecha abrió la cuenta en apenas cinco minutos de juego, con una pared con Florian Wirtz que finalizó mediante un tiro colocado.

"La Ola Azul" no se achicó y poco a poco fue avanzando en la cancha, echando mano a la velocidad. Livano Comenencia hizo historia a los 22' con el primer gol mundialista de Curazao y el 1-1 transitorio.

Sin embargo, tras la igualdad los germanos no tuvieron piedad para inflar las redes y Nico Schlotterbeck le devolvió la ventaja a su equipo con un cabezazo a los 38'. Además, el arquero Eloy Room tuvo un par de buenas atajadas.

Kai Havertz cerró la primera etapa con un gol de penal (45+4') y Jamal Musiala inauguró el complemento con el 4-1 (47').

Aunque la goleada estaba más que instalada, Die Mannschaft siguió pisando el acelerador y sumó los goles de Nathaniel Brown (68') y Deniz Undav (78'), además del segundo gol personal de Havertz en el cierre (88').

La primera fecha del Grupo E culminará este mismo domingo con el partido entre Costa de Marfil y Ecuador a las 19:00 horas de Chile (23:00 GMT), con transmisión de Cooperativa Deportes.