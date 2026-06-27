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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Alemania y Paraguay en 16avos de final del Mundial?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Europeos y sudamericanos jugarán el lunes en Boston.

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Alemania y Paraguay se enfrentarán este lunes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras superar una exigente fase de grupos. 

El partido está programado para las 16:30 horas (20:30 GMT) en el Gillete Stadium de Boston y la transmisión por TV estará a cargo de DSports y Chilevisión, y en streaming por la plataforma Paramount+ y Chilevisión Web.

El cuadro europeo viene de quedar primero en el Grupo E, pero sufrió un duro traspié tras caer ante Ecuador en la última fecha.

Por su parte, los sudamericanos avanzaron como mejor tercero, tras terminar con cuatro puntos en el Grupo D.

Podrás seguir el encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.

 

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