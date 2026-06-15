El boom viral de Vozinha, el arquero que fue el héroe de Cabo Verde ante España

El arquero caboverdiano Josimar Dias, más conocido como Vozinha tuvo una actuación histórica en el empate 0-0 de Cabo Verde ante España por el Grupo H del Mundial 2026, cotejo que en el papel era una victoria fácil para los ibéricos.

Sin embargo, Vozinha estuvo muy seguro bajo los tres palos y registró ocho atajadas para dejar su arco en cero. "Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos", aseguró tras el partido en Dazn.

Tras el encuentro, la emoción se apoderó del guardameta de 40 años, que fue elegido como el jugador del partido por la FIFA y rápidamente se convirtió en sensación en redes sociales, emulando el fenómeno acontecido con el neozelandés Tim Payne.

El jugador vivió un boom en la plataforma Instagram, en la que pasó de 56.600 seguidores a más de dos millones después del encuentro.

Nacido en 1986 en Mindelo, fue bautizado como Josimar gracias a la admiración de su padre por el jugador brasileño del mismo nombre y su apodo se debe a que Vozinha en portugués significa abuela, con la que tuvo mucha cercanía en su infancia.

Tras 20 años de trayectoria, que incluyó clubes en Angola, Cabo Verde, Chipre, Eslovaquia y Portugal, el guardameta vio recompensado su esfuerzo con su convocatoria al Mundial de Norteamérica 2026, en el que se convirtió en un héroe para la nación africana.