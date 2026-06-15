Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
6.5°
Humedad
82%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Mundial 2026
| Fase Grupal
Marcador Virtual: España vs. Cabo Verde
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Grupo H
Mercedes Benz Stadium, Atlanta
15/06/2026
España
DT:
Luis de La Fuente
-
-
-
Árbitro: A Makhmamed (JOR)
Cabo Verde
DT:
Bubista
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Copa del Mundo
Grupo H
Mercedes Benz Stadium, Atlanta
15/06/2026
España
DT:
Luis de La Fuente
-
-
-
Árbitro: A Makhmamed (JOR)
Cabo Verde
DT:
Bubista
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
15/06/2026
Lugar
Mercedes Benz Stadium, Atlanta
Árbitro
A Makhmamed (JOR)
Alineaciones
España
Cabo Verde
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
España
Cabo Verde
Tarjetas Amarillas
España
Cabo Verde
Tarjetas Rojas
España
Cabo Verde
Llévatelo:
Las + leídas
2108
Actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades "aparecieron" en el EE.UU. vs. Paraguay
1713
Bielsa recordó a la Roja antes de su debut en el Mundial con Uruguay
1359
FIFA le quitó a Khoukhi el histórico gol de Catar y lo anotó como autogol de Muheim
En portada
UDI hace votos por que la sala cuna salga este año, pero apoya gradualidad propuesta por el Gobierno
Incendio destruyó al menos 12 viviendas en La Legua Emergencia
Gobierno se declaró "satisfecho" por el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán