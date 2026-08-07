Lucho Miranda respondió sabiamente a frase de Camila Flores sobre la discapacidad

El comediante Lucho Miranda envió un sabio mensaje a la senadora Camila Flores a raíz de sus dichos sobre las personas con discapacidad durante una discusión con su colega Fabiola Campillai.

Este jueves las parlamentarias se trenzaron en una discusión pública en el Congreso, en donde hubo insultos desde ambos bandos. Sin embargo una de las frases que más repercutió fue aquella en la que Flores le señalaba a Campillai que había sido electa "por pena".

Ese intento de insulto fue recogido por Lucho Miranda, cuya carrera humorística ha sido construida en base a su condición de discapacidad.

"Hay una frase que en toda mi vida he escuchado: 'Lo conseguiste porque te tenían pena'. Y no es una frase que solo a mí me han dicho. Me imagino que a muchos la han escuchado: 'Las personas con discapacidad logran las cosas por pena'", comenzó diciendo el exitoso comediante.

Luego sostuvo que "es una afirmación profundamente injusta, porque reduce años de esfuerzo a una emoción momentánea".

"Lo difícil no es conseguir una oportunidad, lo difícil es mantenerse y, para mantenerse, se necesita talento, disciplina, constancia y la entrega de resultados", agregó.

En ese sentido Miranda recalcó que "pensar que todo se consiguió por pena es una forma de quitarle dignidad a la persona. Es decirle que su esfuerzo vale menos que el de los demás, es ignorar todas las horas de práctica, los errores, las frustraciones y el trabajo que hay detrás".

Finalmente envió un mensaje directo a Camila Flores: "senadora, su colega ahí está por méritos propios, por propuestas de trabajo o porque pudo lograr conectar con la gente. Está ahí por votación popular, no por pena".