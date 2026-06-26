Paris Hilton se lució en la previa del EE.UU. vs. Turquía

Paris Hilton fue una de las protagonistas en la previa del partido entre Estados Unidos y Turquía por el Mundial, luego de aparecer con una llamativa camiseta de la selección norteamericana.

La modelo, empresaria y nieta de Conrad Hilton, se lució con la recordada casaca que Estados Unidos utilizó en el Mundial de 1994, un diseño que despertó la nostalgia de los hinchas antes del compromiso.

Además, Hilton participó en la ceremonia previa al encuentro y fue la encargada de poner la Trionda, el balón oficial del torneo, en la antesala del duelo entre estadounidenses y turcos.