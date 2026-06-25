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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Vidente rompió el silencio tras fallar predicción de ovnis en Brasil-Escocia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Vó Bahiana rompió el silencio luego de que no ocurriera la supuesta aparición extraterrestre que anticipó para Brasil-Escocia.

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La vidente brasileña Vó Bahiana salió a defenderse luego de convertirse en blanco de burlas y críticas en redes sociales por su fallida predicción sobre una supuesta invasión extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026, encuentro que se disputó con normalidad y terminó con triunfo brasileño por 3-0.

La influencer explicó en una transmisión en vivo que nunca presentó el episodio como una predicción definitiva, sino como un sueño que decidió compartir con sus seguidores. "Yo tuve un sueño y vine aquí para contarlo", afirmó, antes de remarcar: "Los sueños son sueños. Las previsiones son otra cosa".

Vó Bahiana también reconoció que su relato no se cumplió: "Hoy no acerté el sueño que todos estaban esperando", admitió, aunque negó haber generado pánico y aseguró que continuará publicando este tipo de contenidos.

"Empiezo el video diciendo que estoy contando un sueño", insistió ante quienes la acusaron de difundir información falsa para conseguir reproducciones.

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