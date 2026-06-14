Prohibidas las distracciones: DT de Corea le quitó el celular a Kang-In Lee en pleno entrenamiento

El técnico de Corea del Sur, Hong Myung-bo, protagonizó un particular momento durante el entrenamiento de su selección, luego de quitarle el celular a Kang-In Lee mientras el jugador revisaba su teléfono en medio de los trabajos previos al duelo contra México por el Mundial 2026.

Según informaron varios medios internacionales, en un video que circula en redes sociales se aprecia a la estrella de París Saint-Germain con el celular en la mano, hasta que el entrenador lo observa, se acerca, se lo arrebata y luego se retira con el aparato.

La situación provocó risas entre los jugadores surcoreanos y también en el propio Kang-In Lee, quien tomó el momento con humor y resignación, en una escena que reflejó el ambiente estricto de la concentración asiática antes de su segundo compromiso mundialista.

Corea del Sur enfrentará a México este jueves en el Estadio Guadalajara, en un partido clave por el liderato del Grupo A. México marcha primero con tres puntos y mejor diferencia de goles, mientras que el elenco surcoreano también suma tres unidades, pero con un gol menos de diferencia.