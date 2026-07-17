Didier Deschamps: "Sé que extrañaré a la selección francesa"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este viernes que España y Argentina son los justos finalistas tras vencer a todos sus rivales y destacó que el objetivo de Francia pasa por marcharse del torneo con el bronce.

"Ellos (España) fueron mejores y merecen estar en la final, Argentina también. Batieron a todos sus adversarios", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto ante Inglaterra.

Bajo esa misma tónica, expresó: "Siento una gran responsabilidad con respecto al partido que tenemos, que no es amistoso. No es el que hubiéramos preferido, obviamente, pero es el que toca".

"En mi mente, sé muy bien que mañana (sábado) cae el telón final. Sin querer hacer llorar a nadie, sé que extrañaré a la selección francesa", cerró Deschamps en la antesala del duelo en el Hard Rock Stadium de Miami este 18 de julio, a las 17:00 horas (21:00 GMT).