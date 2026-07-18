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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Entrenamiento de España en Nueva Jersey se aplazó por tormenta eléctrica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro hispano tendrá este sábado su último día de preparación para la final.

Entrenamiento de España en Nueva Jersey se aplazó por tormenta eléctrica
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El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue aplazado minutos antes de dar comienzo, a las 11:00 horas locales (15:00 GMT), debido al protocolo por tormenta eléctrica.

Con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento del Melanie Lane Trainning Grounds de Nueva Jersey, la FIFA anunció el aplazamiento tras la caída de un rayo.

El protocolo de seguridad indica que debe postergarse al menos 30 minutos.

Para los españoles, este sábado será su último día de preparación para la final mundialista, que jugarán ante Argentina este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey.

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