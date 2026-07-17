Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.0°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Fabián Ruiz: "Ganar significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"Esperemos que por pequeños detalles nos lo llevemos", aseguró el volante.

Fabián Ruiz:
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026, el mediocampista Fabián Ruiz analizó el trascendental choque ante Argentina y destacó la importancia que tendría para España bordar su segunda estrella.

En conversación con Radio Nacional de España (RNE), el volante de PSG sostuvo: "Vamos a intentar hacer lo que siempre hemos hecho. Sabemos que ganar este partido significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero".

"Los dos equipos al principio saldremos con mucha intensidad, con muchas ganas. Es verdad que en este tipo de partidos no podemos sobrepasar la intensidad porque al final vives el partido con mucha aceleración", agregó.

Finalmente, Ruiz expresó: "Tenemos que estar tranquilos, con calma, quitando esos nervios de los primeros minutos. Creo que será un partido muy igualado, pero esperemos que por pequeños detalles nos lo llevemos nosotros".

La final entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada