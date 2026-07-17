Fabián Ruiz: "Ganar significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero"

En la cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026, el mediocampista Fabián Ruiz analizó el trascendental choque ante Argentina y destacó la importancia que tendría para España bordar su segunda estrella.

En conversación con Radio Nacional de España (RNE), el volante de PSG sostuvo: "Vamos a intentar hacer lo que siempre hemos hecho. Sabemos que ganar este partido significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero".

"Los dos equipos al principio saldremos con mucha intensidad, con muchas ganas. Es verdad que en este tipo de partidos no podemos sobrepasar la intensidad porque al final vives el partido con mucha aceleración", agregó.

Finalmente, Ruiz expresó: "Tenemos que estar tranquilos, con calma, quitando esos nervios de los primeros minutos. Creo que será un partido muy igualado, pero esperemos que por pequeños detalles nos lo llevemos nosotros".

La final entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).