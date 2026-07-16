La final entre Argentina y España ya tiene árbitro designado por la FIFA

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el juez esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final.

Vincic es juez FIFA desde 2010 y en 2024 arbitró la final de la Champions en 2024, que ganó Real Madrid a Borussia Dortmund.

En Mundiales también arbitró a Argentina, en la derrota que sufrió la albiceleste ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Catar 2022.

Por el otro lado, España está invicta en cinco partidos con él, destacando la semifinal de la Eurocopa 2024, con triunfo sobre Francia.

Vinčić tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto árbitro.

La final entre Argentina y España se jugará el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.