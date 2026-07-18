Sistema frontal: Kast afirma que "seguimos en una situación crítica"

En medio de su despliegue por las regiones del Biobío y el Maule, el Presidente José Antonio Kast destacó la respuesta estatal ante el intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país, pero admitió que "seguimos en una situación crítica".

Durante un punto de prensa este viernes, el Mandatario resaltó "la coordinación entre los gobiernos regionales", así como el que "fruto de las reuniones que hemos tenido con distintos gobernadores de todo Chile en Agorechi (Asociación de Gobernadores), se pudo avanzar en el uso de los fondos de emergencia".

"Algunas regiones ya los tenían agotados por emergencias anteriores, como en el Biobío, (pero) se han hecho los enlaces para que eso se pueda resolver desde Hacienda e Interior. En los otros casos, los gobernadores han estado muy bien dispuestos a colaborar", apuntó.

No obstante, el Jefe de Gobierno advirtió que "todavía estamos en una situación crítica en varias regiones", por lo que "las alertas se mantendrán, porque va a seguir el frente de mal tiempo".

Dicho esto, reafirmó que "la disponibilidad de recursos para ayudas de emergencia está, y por supuesto que hay situaciones de infraestructura crítica que son de más largo aliento, como hemos visto en algunos canales importantes. Algo se ha avanzado, pero aún falta bastante por lograr".

En cuanto a la evolución de la emergencia, Kast puntualizó: "Vamos evaluando hora a hora la situación, región por región y comuna por comuna para dar las alertas y en caso de ser necesario ir un paso más allá (...), están todos los medios disponibles. Y si es que se diera la situación de pasar a un estado de catástrofe, para que eso ocurra rápidamente desde el punto de vista administrativo, estaremos preparados".