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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Scaloni y De la Fuente se dieron un fraternal abrazo antes de la final del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos técnicos recordaron su amistad con un afectuoso saludo.

Scaloni y De la Fuente se dieron un fraternal abrazo antes de la final del Mundial
 EFE
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Los seleccionadores de Argentina y España, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, compartieron un gran abrazo en la antesala de la final del Mundial 2026 que disputarán sus equipos este domingo 19 de julio.

Ambos directores técnicos formaron parte de la segunda jornada del Fanatics Fest, evento organizado por la FIFA en Nueva York que contará con diversas actividades hasta el cierre de la cita planetaria.

Cabe recordar que los estrategas comparten una relación de amistad, pues De la Fuente fue profesor de Scaloni durante su curso de DT.

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