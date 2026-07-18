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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Vandalizaron mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona en la previa de la final del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La obra fue intervenida por hinchas de Europa, club perteneciente al barrio Gracia.

Vandalizaron mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona en la previa de la final del Mundial
 Instagram @axe_colours
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El mural de Lionel Messi y Lamine Yamal en Barcelona, con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina, ha sido vandalizado a pocas horas de su creación, según un registro compartido por Axe Colours, artista creador de la obra.

El mural, ubicado en Jardines de Manuel Torrente, en el barrio barcelonés de Gracia, recrea los rostros sonrientes de los futbolistas mirándose el uno al otro.

Sin embargo, la icónica imagen de ambos fue cubierta por la frase: "A Gràcia, només Club Esportiu Europa. Contra el Futbol Modern" (En Gracia, solo Club Deportivo Europa. Contra el fútbol moderno).

El lema es habitualmente utilizado por aficionados de Europa, el equipo más popular del barrio, que actualmente milita en la Primera Federación (tercera categoría), y que reivindica la identidad del club frente a los equipos de élite y el fútbol cada vez más profesionalizado.

La final del Mundial entre España y Argentina será este domingo en Nueva Jersey, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) y la podrás seguir en nuestras plataformas.

 Imagen foto_00000002

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