El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros rescató, a través de un helicóptero institucional, a cuatro personas y 10 perritos que se encontraban atrapados en el sector de El Trapiche, en la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo), en el marco de las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal.

Otras cinco personas también fueron rescatadas en la comuna de Monte Patria.

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