Enfrentamiento místico: Chamanes de Perú compiten con rituales para España y Argentina antes de la final

La final del Mundial de 2026 que disputarán las selecciones de España y Argentina llevó este viernes a un grupo de chamanes y curanderos de Perú a un particular enfrentamiento místico para limpiar de malas energías a sus equipos favoritos.

En los exteriores del Estadio Nacional de Lima, chamanes de distintas culturas de Perú, e incluso de Bolivia, juntaron sus fuerzas para "limpiar los caminos" de los futbolistas que buscarán levantar la Copa del Mundo este domingo 19 de julio en el estadio MetLife.

La mayoría optó por hacer sus rituales en favor de Argentina y la búsqueda de la cuarta estrella, especialmente para que Lionel Messi pueda retirarse como doble campeón del mundo.

Según la predicción de los chamanes, el éxito trasandino puede llegar con polémica arbitral, mientras que otros aseguran haber visto que el campeón terminará siendo España, con el segundo título de su historia.

Para ello lanzaron sus rituales sobre fotografías de ambas selecciones, así como de Messi y de la estrella de la "Furia Roja", Lamine Yamal.

Sin embargo, los esfuerzos de los chamanes peruanos que alientan a Argentina se centraron en un muñeco caracterizado como Messi, sobre el que lanzaron flores, hojas de coca, humo de tabaco e incluso le pasaron un cuy de color negro, que según las creencias ancestrales andinas sirve para sacar la mala energía y cualquier mal del cuerpo.

La curandera y vidente Ana María Simeón, más conocida como Librana Sanadora, explicó que usaron "flores y todo lo que produce la madre tierra, como la ruda, el romero, la retama, las rosas.... porque lo que queremos es proteger y limpiar los caminos del país que queremos".

"El cuy negro se le ha pasado a todo el grupo, pero más a Messi ya que vemos que tiene algunas lesiones en su cuerpo", aseveró Librana.

Mientras, Juan de Dios García, al que se le conoce también como Juan de Dios vidente, comentó que, si bien busca que la final sea un motivo de hermandad, quieren ayudar, como latinoamericanos, a Argentina.

"Hemos podido visualizar que España va a iniciar este partido ganando en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo va a haber una jugada un poco raro donde el árbitro va a favorecer a la selección de Argentina, y Argentina se queda con el título de campeón de 2026. Argentina levanta la Copa este domingo 19 de julio", aseguró Juan de Dios Vidente.

Sin embargo, Sandro, un maestro curandero originario de la Amazonía peruana y llegado a Lima desde Bolivia, afirmó que las hojas de coca y las cartas del tarot le mostraron que el título va a ir a las manos de España, al que corroboró en la ceremonia con una ofrenda en favor de La Roja donde "se quemó todo el incienso, y eso es una señal de que la madre tierra lo ha recibido bien".

"Siempre el árbitro va a comenzar a favorecer a Argentina para que pueda salir triunfador, pero yo veo que España, sí o sí, sale como ganador de este campeonato", remató.

Con esta "competencia" entre chamanes en el altiplano, la final sumó un nuevo condimento para desarrollarse este domingo a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).