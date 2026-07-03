Haaland y Vinicius Jr. causan furor al reaccionar a un meme en la antesala de su duelo mundialista

El cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Brasil y Noruega ya se empieza a jugar en las redes sociales aunque con algo de humor dado que en la antesala de este compromiso las dos máximas figuras de ambos elencos, Vinicius Jr. y Erling Haaland, se volvieron virales al reaccionar con humor a un video editado con inteligencia artificial.

El registro audiovisual recrea la icónica escena de la película de comedia "¿Y dónde están las rubias?", específicamente el segmento donde el personaje interpretado por Terry Crews canta la canción "A Thousand Miles" de Vanessa Carlton. En esta versión modificada, los rostros de los futbolistas reemplazan a los de los protagonistas del filme.

La publicación sumó rápidamente millones de reproducciones y llegó hasta los propios jugadores, quienes no tardaron en manifestarse.

"Jajajajajaja, Vinicius tenemos que recrear esto", escribió el delantero noruego de Manchester City en sus redes oficiales. Por su parte, el extremo brasileño de Real Madrid respondió en la misma línea con risas en la sección de comentarios.

El partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del certamen se disputará este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile.