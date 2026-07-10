La Tigresa del Oriente sorprendió con una canción dedicada a Erling Haaland: "Es mi amor platónico"

La fiebre por Erling Haaland sumó un inesperado capítulo en el ámbito del espectáculo latinoamericano luego de que la cantante peruana Judith Bustos, conocida popularmente como "La Tigresa del Oriente", captara la atención de las redes sociales al declarar públicamente su admiración por el delantero de la selección de Noruega.

A través de sus plataformas digitales, la intérprete confesó estar "enamorada" de la estrella del fútbol escandinavo y le dedicó una particular producción musical.

Para esta ocasión, la artista adaptó el clásico tema "Moscú" (popularizado por Georgie Dann), modificando la letra original con versos dirigidos exclusivamente al futbolista.

"Es un video con mucho cariño para mi amor platónico", escribió la cantante en sus publicaciones, generando rápidas reacciones entre sus seguidores y los fanáticos del deporte rey.