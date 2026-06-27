Selección iraní dejó una nota en el camarín: Solo con justicia y honor se puede pasar a la historia

La selección iraní, que está a la espera del desenlace de la fase de grupos para saber si se clasifica a dieciseisavos del Mundial, dejó una nota en el camarín del Estadio de Seattle tras su polémico empate contra Egipto.

"Venimos de Irán, un lugar donde, por cientos de años, se ha puesto el honor por sobre la victoria. Para nosotros, el fútbol no es solo una competencia por resultados, es una prueba de carácter", inició el texto.

"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es solo una línea en las reglas del fútbol; es el alma del juego", continuó.

"Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y todo su ser por Irán. Irán, siempre estando en alto", finalizó la misiva.

El técnico, Amir Ghalenoei, dijo estar "orgulloso" de su equipo: "A mis jugadores y al equipo, quiero decirles que estoy orgulloso de ellos. Lo que estos jóvenes, estos jugadores, han logrado, debería quedar escrito en la historia porque el país anfitrión nos trató de manera muy injusta".

"A pesar de todos estos problemas, hemos logrado un buen resultado y el mundo está orgulloso de los iraníes y de nuestro equipo. Insto a la FIFA: no permitan que los anfitriones traten a los jugadores y a los equipos de la misma manera en futuras Copas del Mundo", agregó.

Más contundente se mostró el capitán Mehdi Taremi, que consideró que está siendo "un Mundial desastroso" ante la obligación de ir y venir de Tijuana para jugar, por los problemas migratorios con Estados Unidos: "Si quieren que nos vayamos, pues que así sea. Pero eso no es justo".