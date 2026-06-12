[VIDEO] Policías en Perú se disfrazaron de mascotas del Mundial para atrapar a peligroso criminal

La fiebre por el Mundial de Norteamérica no ha sido ajena a los operativos policiales, y es que en Perú, dos agentes del Grupo Terna, división subsidiaria de la Policía Nacional del Perú (PNP), emplearon una extravagante estrategia que ha rendido frutos en operativos pasados, la cual es disfrazarse de distintos corpóreos para no levantar sospecha de la presencia policial.

Para esta incursión, los funcionarios se caracterizaron de "Clutch" y "Maple", dos de las tres mascotas oficiales de la cita planetaria con el objetivo de detener a un vendedor de droga en su casa de San Juan de Lurigancho, distrito ubicado en Lima.

En el video del matinal "Buenos Días Perú", se apreció el desarrollo del operativo liderado por Carlos Alcántara, coronel del Escuadrón Verde, que terminó con el microtraficante Carlos "Pichichi" Cabrera, que poseía antecedentes previos, esposado por las autoridades.

Al interior de la vivienda se encontraron 2.524 paquetes de pasta básica de cocaína (PBC), 210 gramos adicionales de PBC, 209 gramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo, delito penado en Perú con tres a siete años de cárcel.

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