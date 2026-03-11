Gobierno de Irán anunció que su selección no jugará el Mundial de Norteamérica

De no producirse un giro radical de los acontecimientos en los próximos días, la selección de Irán no disputará el próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La drástica decisión fue confirmada este miércoles por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, quien, de acuerdo a lo publicado por el medio español Mundo Deportivo, apuntó directamente a las tensiones geopolíticas y a los recientes conflictos bélicos para justificar la baja del combinado nacional.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", señaló tajante la autoridad asiática.

"Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", agregó Doyanmali.

Esta dura postura gubernamental llega como un balde de agua fría para el ente rector del fútbol mundial, justo después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicara públicamente que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le había asegurado que no tenía problema alguno con la presencia de la delegación iraní en el campeonato.