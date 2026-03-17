Irán está negociando con FIFA jugar sus partidos del Mundial en México

La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al Grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano.

En su página web, la legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó que "queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México".

Por su parte, la cuenta en X de la representación del país persa (@IraninMexico) cita una declaración del presidente de la Ffiri, Mehdi Taj, en las que asegura que "ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México".