Canadá quiere seguir haciendo historia ante una fuerte Marruecos en octavos del Mundial

Este sábado 4 de julio, los octavos de final del Mundial 2026 se abrirán con el choque de Canadá y Marruecos, dos equipos que volverán a verse las caras luego de haber chocado en la edición anterior del máximo torneo planetario.

En Catar 2022 Marruecos doblegó a Canadá por 2-1 a en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero, mientras los norteamericanos fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.

Pasados tres años y medio desde ese partido, el panorama ha cambiado radicalmente, pues el conjunto canadiense evolucionó hasta convertirse en un cuadro potente.

Canadá, con Jesse Marsch al frente, ya hizo historia en 2024 al alcanzar las semifinales en su primera participación en la Copa América, y ha ido sacando figuras como Tajon Buchanan o Jonathan David.

En el presente Mundial 2026, el pasaje canadiense para los octavos llegó con una sufrida victoria por 1-0 contra Sudáfrica lograda en el 92' con un gol de Stephen Eustaquio.

Su posible formación es con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

En la vereda contraria, Marruecos se ha asentado como una de las potencias emergentes del fútbol mundial; título que se adjudicó tras ser semifinalista en 2022 y además llegar a la polémica final de la Copa Africana de Naciones en enero de este año.

Los "Leones del Atlas" compartieron la cima del Grupo C junto a Brasil, ambos con siete puntos, y viene de eliminar en dieciseisavos a Países Bajos vía lanzamientos penales, luego de haber empatado 1-1.

La más probable alineación de Mohamed Ouahbi cuenta con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.

El ganador del partido, que arranca a las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT), será el rival del vencedor entre Francia y Paraguay, que jugarán a eso de las 17:00 (21:00 GMT). Podrás seguir ambos duelos en los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.