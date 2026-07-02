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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

El duro historial que amenaza a Estados Unidos antes de jugar con Bélgica

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los "Diablos Rojos" enfrentarán al elenco norteamericano tras vencer a Senegal en el Mundial.

El duro historial que amenaza a Estados Unidos antes de jugar con Bélgica
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Bélgica, que derrotó por 3-2 a Senegal, volverá a disputar los octavos de final de un Mundial después de ocho años y enfrentará a Estados Unidos, rival ante el que suma seis victorias consecutivas.

El antecedente más reciente entre ambos fue el 28 de marzo, en un amistoso de preparación para la actual Copa del Mundo, cuando el equipo europeo se impuso por 5-2 tras comenzar en desventaja por un gol de Weston McKennie.

En aquella ocasión, Bélgica reaccionó con tantos de Zeno Debast, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y un doblete de Dodi Lukebakio, en un equipo que tuvo varias piezas similares a las que hoy utiliza el técnico Rudi García.

El historial reciente también incluye el cruce de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando Bélgica eliminó a Estados Unidos por 2-1 en la prórroga, con goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

La única victoria estadounidense sobre Bélgica se produjo en el Mundial de 1930, cuando se impuso por 3-0 en la primera Copa del Mundo de la historia.

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