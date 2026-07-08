Jordan Henderson fue operado con éxito tras sufrir una fractura durante los festejos de Inglaterra

El mediocampista de la selección inglesa, Jordan Henderson, se sometió a una cirugía en su antebrazo izquierdo luego de la fractura sufrida de manera accidental durante los festejos del plantel por la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras el triunfo ante México en el Estadio Azteca.

Tras la intervención, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía desde el centro asistencial, mostrando el estado de su brazo y dando cuenta del inicio de su etapa de recuperación.

La lesión se produjo en medio de las celebraciones del combinado europeo luego de asegurar su paso a la ronda de los ocho mejores del certamen, situación que requirió una rápida evaluación médica y posterior resolución quirúrgica para evitar complicaciones en los plazos de rehabilitación del jugador.