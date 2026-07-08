Caso Steinert: Debate sobre rol de la Contraloría divide al mundo político

Una serie de cuestionamientos al rol de la Contraloría General de la República (CGR) surgieron desde el oficialismo luego de que el órgano que dirige Dorothy Pérez emitiera un fallo en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert por su actuación al mando de dicha cartera: estableció que la exautoridad excedió sus facultades al solicitar información sensible y detallada sobre una investigación penal en curso, apenas 48 horas después de haber asumido su cargo el 11 de marzo.

La exautoridad de Gobierno pidió el martes dejar sin efecto dicho dictamen, lo que coincidió con críticas de parte del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien acusó "excesos" del órgano contralor y propuso pensar en un organismo colegiado. En ello coincidió el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), quien afirmó que "se ha levantado una alerta" respecto del rol que la CGR cumple.

En El Primer Café de Cooperativa, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, cuestionó la oportunidad de estas opiniones, aunque dijo estar de acuerdo en la permanente revisión de las instituciones.

Sobre la actuación de Steinert afirmó que "queremos preocuparnos de los problemas de la gente y de hecho el tener una comisión investigadora permite ver si es que esto fue una práctica individual de la exministra o tiene que ver más con una disposición más estructural respecto a cómo una relación que es muy importante de mantener correctamente, que es la relación entre la autoridad civil y la autoridad policial, sea acorde a derecho. Es muy importante lo que se está discutiendo en este aspecto y creo que no es baladí saber si es que este es un asunto institucional o es un asunto meramente personal".

Y ante las críticas sobre el rol de la CGR apuntó que "me llama la atención que ahora hay una preocupación respecto a la Contraloría. Yo soy partidaria siempre de que se puedan revisar las instituciones. Incluso en el Tribunal Constitucional o en la Contraloría o en el Senado o en la institución que sea, creo que es bueno siempre modernizar las instituciones y tener la flexibilidad para poder hablar sobre cómo es un buen funcionamiento, pero no cuando a mí me conviene".

Y recordó el debate que se dio durante el primer proceso constitucional (de 2022): "La discusión sobre el Tribunal Constitucional, para dar un ejemplo concreto, tenía que ver más con un diseño institucional que se había planteado durante la dictadura y que recién tiene un cambio en la composición desde el 2005 en adelante y que por la misma forma de determinación de los jueces solo se empieza a ver cambio décadas después. Es que me parece que las instituciones sin duda hay que revisarlas, pero que no puede ser cuando a mí me conviene".

Meza: Uno puede tener visión crítica

El diputado José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano, defendió los cuestionamientos hacia la CGR: "Es una pregunta que es válida hacerse, no ahora, porque nosotros hemos sido históricamente críticos cuando las cosas no nos parecen bien. Recordemos la visión crítica que tenemos los republicanos, en particular sobre toda la construcción de la teoría de la confianza legítima que hizo el contralor Bermúdez en su momento, que tanto daño les hizo a las finanzas públicas, tanto daño le hizo a la administración financiera del Estado".

"Esto es una cuestión que es normal en una democracia, que uno pueda tener una visión crítica respecto de ciertos criterios, respecto de ciertos argumentos, respecto de ciertas decisiones que toma en este caso la Contraloría. Y ahí vale la pena preguntarse si es que el funcionamiento hoy día o la estructura que tiene es la adecuada para el rol que cumple", añadió.

"Respecto de lo que pasa con el pronunciamiento sobre la exministra Steiner, creo que todavía es muy pronto para adelantar juicio. Pero también, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con los cuestionamientos que hizo la Contraloría por el uso de ciertos conceptos por parte de la Segegob, porque creo que ahí se excede en cuanto se mete a analizar cuestiones de oportunidad política; no cuestiones jurídicas o contables, que son los mandatos que la Constitución y su ley orgánica le entrega. La ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República prohíbe expresamente manifestarse respecto de cuestiones de oportunidad. El uso de una palabra, eso yo creo que es una cuestión de oportunidad. Creo que ahí se metió en cuestiones políticas", argumentó el legislador sobre el pronunciamiento de la CGR de un mensaje en redes sociales que hablaba de un Estado "en quiebra".

Krauss: Legitimidad de las instituciones

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, mostró coincidencia con Martínez: "Yo soy de aquellas que creen que debemos contribuir a la legitimidad de las instituciones. En consecuencia, proponer cambios permanentes o plantear que me gusta esta institución tanto cuanto recoge mi visión, no me parece adecuado. No me parece que se planteen cambios en función de un caso muy particular, muy grave a mi juicio, a propósito de la exministra Steinert".

"¿Hay exceso en las atribuciones de la Contraloría, sí o no? No. Me pasa que recordaba, a propósito del Transantiago en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, que la Contraloría le hizo modificaciones sustanciales al proyecto a propósito del financiamiento, la forma como este debía implementarse. Y lo que hizo el gobierno del Presidente Lagos fue recoger ese informe que no recogía totalmente la visión que se tenía para la implementación del Transantiago y perfeccionar ese sistema con todos los problemas que tuvo incluso a su inicio", recordó.

"Yo revisé las posturas particularmente de dirigentes del Partido Republicano a propósito de las actuaciones de la contralora y tenemos una diferenciación: hay validación y respaldo en una etapa, fundamentalmente cuando se trataba de las licencias médicas, las investigaciones por las compras de terreno del Ministerio de Vivienda, en que se validaba el informe incluso como tema probatorio en casos municipales. Entonces no podemos ir cambiando nuestra apreciación respecto de una institución, más allá de quién la lidere, en función de cuánto acepta o no. No todo lo que la contralora o la Contraloría resuelve puede satisfacer mi visión", sentenció la dirigenta.

Cretton: Debe actuar dentro de sus facultades

El diputado de la UDI Eduardo Cretton recordó lo que ha planteado el Gobierno: "Lo dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que nosotros somos muy respetuosos de las resoluciones de Contraloría. Pero Contraloría, al igual que cualquier otro órgano de la administración del Estado, tiene que actuar dentro de sus facultades, que es precisamente lo que la contralora le llama la atención a Trinidad Steiner. Y en ese sentido creo que Contraloría se tiene que limitar a aplicar sus facultades y no tiene por qué hacer opiniones respecto de la oportunidad o no con que la exministra Trinidad Steiner usó o mal utilizó esta facultad".

"Trinidad Steiner tiene todo el derecho como cualquier ciudadano de poder recurrir a Contraloría, pero aquí lo importante es que avancemos en materia de seguridad. Hoy día hay un nuevo ministro, que es Martin Arrau, que ha mostrado buenos resultados en la materia. Esta semana conocimos los resultados del primer semestre en materia de seguridad: 86% menos de ingresos irregulares, 11% menos de robos con violencia, 13% menos de homicidios", argumentó.

Y sobre lo que ocurra en el futuro con Steinert, el parlamentario dijo que "si la oposición quiere hacer uso de sus atribuciones fiscalizadoras que le entrega la Constitución a través de una comisión investigadora o una eventual acusación constitucional, están en todo su derecho de hacerlo, pero la verdad es que ese tipo de acciones no les van a cambiar en nada la vida a los chilenos y yo llamo a que nos preocupemos de los problemas reales de nuestros compatriotas y a que avancemos efectivamente en la agenda robusta que hay en materia de seguridad".