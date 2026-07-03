La artillería de Francia se enfrenta al escudo de Paraguay en octavos del Mundial

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado en los octavos de final del Mundial 2026, en el que el muro defensivo de la "Albirroja" tratará de resistir a la potencia ofensiva de "Les Bleus", como lo hizo en dieciseisavos al eliminar a Alemania.

El cotejo tendrá inicio a las 17:00 horas (21:00 GMT) y se jugará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en el marco de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Los sudamericanos frustraron un duelo de europeos que parecía destinado al imponerse a los "teutones" en una caótica tanda de penaltis, en la que el guardameta paraguayo Orlando Gill se erigió como héroe guaraní al contener dos lanzamientos.

Paraguay frente a su historia

Si ante Alemania pudo vengarse de su dolorosa eliminación en Corea-Japón 2002, frente a Francia vuelve a un escenario similar al de 1998.

Los combinados se enfrentaron en los octavos de final de un torneo en el que los europeos eran anfitriones y terminarían conquistando su primer título.

La eliminatoria se fue al alargue tras 90 minutos sin tantos y, cuando los paraguayos ya veían cerca la tanda de penales, Laurent Blanc terminó con sus esperanzas en el 114' con un gol de oro. Un desenlace tan o más cruel como el de Oliver Neuville al 88', cuatro años después.

No es el único precedente entre guaraníes y franceses, que se han enfrentado en cinco ocasiones, con tres victorias galas y dos empates, incluido otro cruce mundialista: un sorprendente 7-3 en la fase de grupos de 1958, con un triplete del mítico Just Fontaine.

La formación de Paraguay será con: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso.

Una máquina de hacer goles

Francia no cuenta con Fontaine pero sí con Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la selección que está a dos goles de Lionel Messi en su búsqueda por ser el futbolista con más anotaciones en las citas planetarias, totalizando 18 conquistas.

"Donatello" ha convertido seis de las 13 dianas que lleva la selección de Didier Deschamps en el Mundial, que todavía no ha bajado de los tres tantos por partido y promedia 3,33.

Con un iluminado Michael Olise de mediapunta y Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y/o Désiré Doué en las bandas, "Les Bleus" exhiben un ataque vertiginoso que promete poner a Paraguay en muchos más problemas que una Alemania estática y sin ideas.

La alineación de Francia será con: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

El duelo será arbitrado por el uzbeko Ilgiz Tantashev.

El ganador de este encuentro enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.

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