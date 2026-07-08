Se va con un subcampeonato del mundo: Zlatko Dalic renunció a la banca de Croacia

Zlatko Dalic, técnico de la selección de Croacia desde octubre de 2017 y durante los últimos 111 partidos, comunicó este miércoles a la federación de su país la finalización de su etapa al frente del equipo nacional.

"En una reunión en la sede de la Federación Croata de Fútbol, el actual entrenador de la selección nacional croata, Zlatko Dalić, informó al presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, que con el Mundial de 2026 concluía su etapa en el banquillo", señaló el comunicado.

"El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este", explicó el propio técnico, tras su renuncia, a la web de la federación.

"Cuando tomé el mando de la selección nacional, creía tanto en la calidad de los jugadores como en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar que lograríamos todo lo que hemos logrado en estos casi nueve años", añadió Dalic, quien fue subcampeón en el Mundial de Rusia 2018 y tercero en Catar 2022, además de lograr otro subcampeonato en la Liga de Naciones 2023.

En el Mundial 2026 fue eliminado en dieciseisavos por la selección de Portugal, con un gol en contra en el minuto 94 y con un tanto anulado después al conjunto balcánico.

"No puedo describir lo orgulloso que estoy de cada victoria, de las posiciones en las grandes competiciones, de las tres medallas, de las grandes noches del fútbol croata como aquella en la que vencimos a Inglaterra o Brasil en el Mundial, pero sobre todo de la unidad que logramos dentro del equipo y con el pueblo croata, que especialmente presenciamos en esas inolvidables recepciones tras ganar medallas mundiales", añadió.