FIFA mantuvo fecha del repechaje mientras el DT de Irak está varado en Emiratos Arabes

La Federación de Fútbol de Irak informó a través de las redes sociales de su selección que la FIFA mantendrá sin cambios la agenda para el repechaje al Mundial 2026, pese a los problemas de traslado a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente tras los ataques entre Irak, Israel y bases de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial iraquí, su duelo contra el vencedor entre Bolivia y Surinam seguirá "programado para el 31 de marzo en Monterrey, México".

Más allá de la determinación, la Federación expuso que su director técnico Graham Arnold está atrapado en los Emiratos Arabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo de ese país.

Además, "varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México".

La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido.