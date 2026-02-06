Marcelo Moreno Martins sale del retiro para buscar la clasificación al Mundial con Bolivia

Una noticia que sacude el panorama del fútbol sudamericano se dio a conocer en las últimas horas luego de que el delantero Marcelo Moreno Martins, el máximo referente ofensivo en la historia de la selección de Bolivia, decidiera dar marcha atrás en su retiro para volver a los pastos e intentar llevar a su país a la Copa del Mundo de 2026.

El "Flechero", de 38 años, se encontraba sin club desde diciembre de 2023 tras su paso por Independiente del Valle, y pese a haber anunciado el fin de su carrera, el atacante resolvió ponerse nuevamente los botines para defender la camiseta de Oriente Petrolero, club que lo vio nacer profesionalmente.

El regreso de Moreno Martins no es casualidad. El ariete tiene un objetivo claro: liderar a la escuadra albiverde en el crucial duelo de repechaje ante Surinam, programado para el próximo 26 de marzo, donde Bolivia se jugará gran parte de sus chances de volver a una cita planetaria.

La decisión cuenta con el respaldo total de la dirigencia. Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), no ocultó su entusiasmo: "Tenemos una gran oportunidad después de 30 años de estar en un Mundial y debemos recurrir a todo el talento que tenemos", afirmó el directivo.

¿Cuál es la importancia de Moreno Martins?

La importancia de Moreno Martins en el combinado boliviano es total. Es el máximo goleador histórico de "La Verde" con 31 tantos en 108 compromisos, siendo además el jugador con más presencias en la historia de su selección.

A nivel continental, su legado también es de elite: se mantiene como el tercer máximo artillero histórico de las Clasificatorias Sudamericanas con 22 goles, solo por detrás de Lionel Messi y Luis Suárez.