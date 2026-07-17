Jude Bellingham compartió sentido poema de conductor del bus de Inglaterra en el Mundial

El volante Jude Bellingham publicó en su cuenta de Instagram un sentido poema redactado por Michael Chandler, conductor del autobús de la delegación de Inglaterra tras la derrota por 2-1 ante Argentina en semifinales del Mundial 2026.

"Me ha costado encontrar las palabras por lo que sucedió y durante las últimas semanas. Pero nuestro conductor de bus en Kansas dio en el clavo", argumentó el mediocampista.

El extenso escrito, titulado "The Lion's Way -El camino de los leones-", aprecia el camino del conjunto europeo en el torneo, resaltando el trabajo duro.

"Inglaterra vistió los tres leones brillantemente, sin perseguir la luz cegadora de la gloria, en vez de eso buscaron una recompensa noble para dominarse a si mismos ante los ojos de la gente", señala la composición.

"Confiaron en los pies que entrenaron durante años, en las mentes que consiguieron la calma, los corazones que no se doblegaron, pese a que el final se acercaba con cada minuto que transcurría", escribió el chofer.

Además, el poema destacó que el verdadero triunfo es la disciplina y la claridad mental afirmando que "la victoria es para los que se gobiernan a ellos mismos, los cuales se han hecho de un nombre más grande sobre los que sólo juegan al fútbol".

"Acarrea con tranquilidad cada carga, enfrenta cada prueba con firmeza y deja que la disciplina sea tu fuerte", enfatizó.

El elenco inglés se medirá ante Francia por el tercer lugar del certamen este sábado a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami.