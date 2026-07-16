Pasajeros grabaron desde avión Sky que no pudo aterrizar en Concepción por los fuertes vientos

Las fuertes ráfagas de viento, en el marco del sistema frontal que afecta desde la zona norte hasta el sur del país, impidieron el aterrizaje de un vuelo Sky desde Santiago a Concepción (Región del Biobío).

La aeronave intentó aterrizar dos veces, pero debió retornar a la capital debido a ráfagas de hasta 178 kilómetros por hora.

La emergencia aérea, provocada por la inestabilidad extrema del sistema frontal, dejó escenas de pánico entre los pasajeros y obligó a la suspensión de maniobras ante el riesgo de accidente por las condiciones meteorológicas en la zona.

"En un momento hubo un descenso bien fuerte que nos hizo despegarnos del asiento. Mucho movimiento. Se notaba que al avión el viento lo tiraba. El capitán, tras el primer intento de aterrizaje, nos dice que no se pudo. Ahí se notó que volvió a tomar altura o velocidad. Éramos más los adultos que gritábamos. Había una señora en específico que estaba muy aterrada por la situación", relató Pamela, pasajera del vuelo.

"Se notó después que el capitán hizo el segundo intento por aterrizar y fue imposible. Ya después cuando tomó nuevamente velocidad y se elevó nuevamente, se sintió, ahí nos habló el capitán y nos dijo que tras dos intentos fue imposible aterrizar y que nos devolvíamos a Santiago", detalló la mujer.

El reporte técnico avala la decisión del piloto de regresar a la capital. Según el informe meteorológico actualizado por la Armada, la estación de la Isla Quiriquina captó una racha de viento que alcanzó los 178 kilómetros por hora.

Estas condiciones, calificadas como las más crudas del sistema frontal, mantienen las operaciones de transporte bajo estricta vigilancia mientras las rachas sostenidas en el resto de la región promedian los 107 km/h.

Emergencia en Penco

En la misma región, debido al sistema frontal, la Municipalidad de Penco y Senapred ordenaron la evacuación inmediata de los sectores Barrio Chino, Malaquías Concha y Cerro Verde Bajo debido a marejadas que ya han destruido al menos cuatro viviendas en el borde costero de Lirquén.

El fenómeno, con olas que superan los 20 metros de altura, ha inundado las calles principales del sector comercial y habitacional, obligando a un despliegue de emergencia durante las horas más críticas del sistema frontal que afecta a la Región del Biobío.

"El oleaje está superando los 20 metros. La calle central está inundada. Por favor, no transitar por Cerro Verde Bajo. En estos momentos estamos evacuando a la familia, está muy complicada la situación acá. Las marejadas están golpeando directamente la casa y se están inundando", alertó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.

Asimismo, dio cuenta que "hay cuatro viviendas con daño y lo que más nos preocupa es que el mar se está saliendo y está golpeando de lleno el oleaje. Están superando los techos de las viviendas".

92 mil clientes sin luz y vecinos se amarran a techos para evitar desprendimientos

La Región del Biobío también reporta 92.000 clientes sin suministro eléctrico y al menos 50 familias aisladas en el sector de Chiguayante debido a la caída de postes y árboles por el temporal.

Ante la severidad del viento, vecinos de Punta de Parra han organizado cuadrillas de emergencia para asegurar techumbres con cuerdas, mientras el monitoreo de caudales sitúa al río Pichilo en Curanilahue cerca del desborde y el paso a Alerta Roja.