El COI readmitió a atleta ucraniano expulsado de los Juegos de Invierno, aunque no podrá competir

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves devolver la acreditación al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych después de expulsarlo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por usar un casco con imágenes de deportistas asesinados por Rusia en la guerra de su país, aunque no podrá competir.

El COI informó de esta decisión en un comunicado después de que su presidenta, Kirsty Coventry, pidiera a la Comisión Disciplinaria de la institución olímpica que, de "forma excepcional", se reconsiderara la retirada de la credencial de Heraskevych para que pudiera permanecer en la sede olímpica sin poder participar en las pruebas oficiales.

Coventry trasladó su solicitud después de mantener una reunión "muy respetuosa" con Heraskevych para tratar de convencerlo de que desistiera de su actitud y no luciera el casco en la prueba clasificatoria de hoy, en recuerdo de sus compatriotas fallecidos en la prueba clasificatoria de hoy.

Ante la negativa del deportista, abanderado de Ucrania, el COI dio a conocer su expulsión por incumplir el apartado de la Carta Olímpica que prohíbe expresiones políticas, aunque Coventry recapacitó y dio marcha atrás en cuanto a la retirada de la acreditación, lo que fue aceptado por el presidente de la Comisión Disciplinario, el suizo Denis Oswald.

"Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje. Se trata simplemente de las reglas y del reglamento. Debemos ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes", afirmó la presidenta del COI tras su charla con Heraskevych.

Según la dirigente zimbabuense, lo deseable hubiera sido "encontrar maneras de rendir homenaje a su mensaje, a su casco", antes de la competición, pero lamentó no haber podido llegar a un acuerdo.

"Hemos establecido estas reglas para intentar ser justos y también para intentar que nos permitan hacer ambas cosas: para permitir que los atletas se expresen, pero también para garantizar su seguridad", añadió Coventry.

El encuentro con el atleta ucraniano fue el último recurso para tratar de encontrar una salida a la crisis, según la presidenta del COI.

"Sentí que era muy importante venir a hablar con él cara a cara (...) No le hablaba como presidenta, sino como atleta. Tenía muchas ganas de verlo competir hoy", enfatizó Coventry.