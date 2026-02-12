Vínculos de Jouannet con empresarios investigados complican su llegada a la Subsecretaría de Seguridad

El nombramiento del diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, como futuro subsecretario de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la derecha luego de que reflotaran antecedentes que lo vinculan con empresarios formalizados e investigados por la justicia.

Se trata del empresario chino Emilio Yang, imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada a la diputada Karol Cariola (PC), y de Alberto Hadad, representante del gremio tragamonedas formalizado en 2019 por financiamiento irregular de la política. Ambos empresarios mantienen un vínculo societario con el futuro subsecretario de Seguridad.

Según informaron desde la "Moneda Chica", el equipo de avanzada del futuro Gobierno investiga por qué estos vínculos no fueron transparentados por Jouannet durante su rendición de patrimonio e intereses.

El diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, advirtió que desde su colectividad "encontramos complejo que una persona que tiene relaciones con el señor Yang, que a su vez tiene relaciones con la señora (Irací) Hassler y Karol Cariola, que está involucrado en un negocio de más de 600 millones de dólares, que es el negocio de las tragamonedas, que se presta para el lavado de dinero y es un tema muy poco transparente".

"Nos parece muy complejo que esa nominación en Seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro Gobierno, se mantenga", enfatizó el excandidato presidencial.

Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI) espera que la situación sea aclarada antes del cambio de mando: "Yo no tengo duda que, desde ahora y hasta el momento en que asuma, Andrés Jouannet cuenta con el tiempo suficiente para adoptar todas las decisiones pertinentes que le permitan llegar a ejercer el cargo sin mantener vinculaciones societarias", puntualizó.

"Confío que, tras la revisión exhaustiva que realice el futuro Gobierno, esta situación ya debe haber sido considerada precisamente para garantizar total transparencia", agregó la parlamentaria gremialista.

Consultado por Cooperativa, el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, dijo que la situación de Jouannet no era su tema y evitó pronunciarse, por lo que dejó la resolución en manos del comité político de Kast.

RN pide priorizar proyecto de Sala Cuna

Otro flanco pendiente para el futuro oficialismo será la tramitación del proyecto de Sala Cuna. Al respecto, el diputado Andrés Celis (RN) hizo un llamado al Presidente Electo, José Antonio Kast, para que se la iniciativa se convierta en una prioridad en su gestión.

"Es un proyecto que es sumamente anhelado. Me da la impresión que tiene la mayoría de los parlamentarios de derecha, por cierto que no de todos. Me gustaría que se pudiese sacar en el actual mandato y, si no, cuando asuma el Presidente José Antonio Kast", afirmó el legislador.

"Si no le convence este proyecto de ley porque considera que hay un impuesto al trabajo, (esperamos) que le haga las correcciones que él considere conveniente y que presente una indicación sustitutiva. Ojalá le pudiese poner la discusión inmediata", complementó.