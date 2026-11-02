Team Chile de vóleibol playa se instaló en cuartos de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Gael Arias y Francisco Farías derrotaron a la dupla de Senegal y enfrentarán a Austria.
Gael Arias y Francisco Farías derrotaron a la dupla de Senegal y enfrentarán a Austria.
El representativo chileno de vóleibol playa compuesto por Gael Arias y Francisco Farías clasificó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras derrotar a los anfitriones senegaleses Mohamed Sibide y Sulemayne Seck.
En el recinto costero de Saly, los vigentes subcampeones sudamericanos de la categoría se impusieron por 21-17 y 22-20 ante los africanos, resolviendo el compromiso a su favor luego de levantar dos puntos de set en contra en la segunda manga.
Por el paso a las semifinales y la opción de asegurar la disputa de preseas, el binomio nacional se medirá este martes 3 de noviembre a contar de las 07:00 horas (10:00 GMT) frente a los austríacos Paul Hohenauer y Martin Poinstingl.
La agenda del Team Chile también contempla la actuación de Bruna de Rossetti en salto ecuestre (06:00), a Renato Silva disputando las finales de wushu (06:00 en Changquan y 11:30 en Gunshu), y el debut de los nadadores Laura Fingerhuth (08:05) y Joaquín Gálvez (08:17) en las series de 100 metros pecho.