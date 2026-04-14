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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La lucha y el judo aportan nuevas medallas para el Team Chile en Panamá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La delegación nacional juvenil sumó dos preseas más en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 y alcanzó las tres unidades. En la segunda jornada de competencias, los deportes de combate continuaron aportando alegrías al Team Chile luego de la plata conseguida por la luchadora Alejandra Salinas (categoría 49 kilos) y el bronce de la judoca Ayinko Toloza (categoría 52 kilos).

Alejandra derrotó a dos rivales antes de caer ante la venezolana Asia Sánchez en la definición, mientras que Ayinko superó la repesca para vencer a la colombiana Alixon Valero en un emocionante combate que se definió en golden score.

Medallas del Team Chile en Panamá:

PLATA – Alejandra Salinas (Lucha) / Estilo Libre - 49 kg.
BRONCE – Ayinko Toloza (Judo) / -52 kg.
BRONCE – Valentino Godoy (Lucha) / -71 kg.

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