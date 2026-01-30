Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tienen nueva fecha

En una decisión del Comité Ejecutivo de Panam Sports y consensuada con el Comité Organizador Local, la nueva fecha de los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027 será desde el 23 julio hasta el 8 agosto, es decir, una semana después de la fecha originalmente establecida para el inicio de la fiesta deportiva continental.

Una serie de reuniones, actividades y visitas a sedes deportivas tuvo la delegación de Panam Sports, liderada por su presidente, el chileno Neven Ilic, que viajó hasta la capital peruana, para constatar los avances y supervisar el trabajo del Comité Organizador Local de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras esta primera reunión operacional entre las autoridades deportivas peruanas y Panam Sports, y debido al nutrido calendario de eventos deportivos internacionales el 2027, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana, decidió modificar la fecha de los Juegos en una semana a lo originalmente establecido (16 de julio al 1 de agosto).

La nueva fecha de los Juegos Panamericanos será desde el viernes 23 de julio, con la ceremonia de inauguración, hasta el domingo 8 de agosto cuando se realice la clausura del máximo evento multideportivo continental.

"Estamos muy contentos y tranquilos después de esta visita. Pudimos constatar en terreno, lo fantásticas que están las sedes deportivas y la Villa Panamericana. El legado de los Juegos del 2019 ha sido espectacular. Los recintos deportivos están muy bien cuidados y lo más importante han seguido albergando eventos deportivos", señaló Ilic.