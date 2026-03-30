Palestino lanzó camiseta conmemorativa basada en la bandera palestina

A través de sus canales oficiales, Palestino reveló oficialmente su cuarta camiseta del 2026, con un diseño conmemorativo que replica la bandera palestina.

El anuncio se dio aprovechando el Día de la Tierra Palestina, que se conmemora cada 30 de marzo en el país árabe recordando la huelga y manifestaciones iniciadas en 1976 ante un plan israelí de expropiación de tierras para instalar asentamientos.

"Presentamos nuestro nuevo símbolo, un homenaje a nuestras raíces y a un pueblo que vive en cada color", reseñó el club, que además publicó un video con un resumen histórico sobre los colores y la bandera.

Este nuevo uniforme anteriormente sufrió un "spoiler" hecho por la ANFP que pasó un tanto desapercibido, pues el Campeonato Chileno hace un par de días anticipó el estreno de la casaquilla este mismo lunes contra O'Higgins por la Copa de la Liga (20:30 horas).

En cuanto a la distribución, la nueva piel de los "baisanos" ya está disponible en la tienda oficial del club, con precios de $49.990 en tallas de adulto y $44.990 para niño.

Por otro lado, además de sumarse a otras ediciones especiales en apoyo al pueblo palestino, como la camiseta "sandía" de 2025, estará será la segunda vez que el equipo de La Cisterna jugará vistiendo la bandera como tal: Entre 1990 y 1992 utilizaron un diseño muy similar como alternativa al clásico kit a bastones.