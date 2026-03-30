La Roja sufrió con sus errores propios y perdió por goleada ante la mundialista Nueva Zelanda

La selección chilena sufrió con sus errores propios y sucumbió por 4-1 ante la mundialista Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland, en el cierre de su participación en el FIFA Series.

El equipo de Nicolás Córdova, que venía de remontar ante Cabo Verde, empezó con buenas sensaciones, gracias a un tremendo zurdazo de Darío Osorio que desvió el arquero Alex Paulsen al minuto de juego.

Sin embargo, el juego colectivo de La Roja se empezó a diluir ante la fuerte presión del equipo local, que mostró su nivel mundialista.

Darío Osorio fue expulsado y Chile se desmoronó

Pese a ello, el partido estaba parejo, pero todo se complicó para Chile antes de la media hora de juego. Osorio dejó de lado el protagonismo y pasó a ser villano, tras recibir dos amarillas (la segunda por una innecesaria falta táctica), dejando a La Roja con 10 jugadores (26').

Chile no se pudo recuperar con la expulsión de Osorio, y sin una reacción rápida del técnico Córdova para ordenar el equipo. Y Nueva Zelanda fue implacable, golpeando a través de la pelota detenida.

En el 31', Kosta Barbarouses anotó de volea, tras un tiro de esquina; y antes del final del primer tiempo, Eli Just, también después de un córner, marcó el 2-0 parcial, en una acción que fue revisada en el VAR (43').

Los cambios llegaron tarde y La Roja no pudo levantarse

En la segunda parte, Córdova maquilló el equipo con los cambios y parecía que el equipo se había ordenado. Lucas Cepeda entró con ganas y soltó un zurdazo desde fuera del área, pero otra vez el arquero Paulsen evitó el grito de gol chileno.

No obstante, Nueva Zelanda otra vez se adueñó de la posesión y volvió a asestar dos estocadas más.

Jesse Randall la empujó en la boca del arco para el 3-0 parcial (60'); y el cuarto fue la peor imagen de La Roja, ya que Ben Waine, quien recién había ingresado, se tomó el tiempo para rematar dos veces en el área, sin marca alguna, para firmar el 4-0 (71').

Finalmente, Chile tuvo su gol del honor en la recta final del partido, con una buena anotación de Gonzalo Tapia (83').

De esa forma, Nueva Zelanda logró un buen apronte en su preparación para el Mundial, en donde enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica en el Grupo G.

La Roja, por su lado, tendrá su próximo desafío el 6 de junio, ante otra selección mundialista, Portugal, en una sede aún por definir.

Estadísticas

Nueva Zelanda (4): Alex Paulsen; Tim Payne (66' Callan Elliot), Tyler Bindon, Finn Surman; Joe Bell (72' Alex Rufer), Marko Stamenic (77' Andre De Jong), Elijah Just (72' Lachlan Bayliss), Ben Old (67' James McGarry), Callum McCowatt (67' Ryan Thomas); Jesse Randall (77' Logan Rogerson), Kosta Barbarouses (67' Ben Waine). DT - Darren Bazeley

Chile (1): Lawrence Vigouroux; Ian Garguez, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky (46' Benjamín Kuscevic), Gabriel Suazo; Vicente Pizarro (67' Ignacio Saavedra), Felipe Loyola (67' Rodrigo Echeverría), Felipe Faúndez (46' Lucas Cepeda), Javier Altamirano (46' Maxi Gutiérrez), Darío Osorio; Ben Brereton (46' Gonzalo Tapia). DT - Nicolás Córdova

Goles: 1-0: 31' Kosta Barbarouses (NZ); 2-0: 43' Eli Just (NZ); 3-0: 60' Jesse Randall (NZ); 4-0: 70' Ben Waine (NZ); 4-1: 83' Gonzalo Tapia (CHI)

Amarillas: 10' Bell; 50' Old (NZ); 23' y 26' Osorio (CHI)

Expulsiones: 26' Osorio (CHI)

Estadio: Eden Park, Auckland

Partido amistoso por el FIFA Series de marzo