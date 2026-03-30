Solari: Con cambio al Mepco se introdujo un problema que no estaba, la inflación

A una semana de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara los cambios al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), se mantiene la discusión respecto de la conveniencia y el impacto de la medida, que para el oficialismo está justificado en la escasez de las arcas fiscales, mientras que la oposición cuestiona que se traspasara los costos a las familias más vulnerables, que recibirán toda la fuerza del alza del costo de la vida.

En este marco, Ricardo Solari, exministro del Trabajo de Ricardo Lagos y presidente del directorio del Instituto Igualdad (vinculado al Partido Socialista), afirmó que "se trató de instalar un relato de que el Gobierno sacó muchos cálculos para tomar esta decisión y que sabían que iba a tener este impacto, pero introdujeron en la agenda un tema que no estaba a principio de año que es la inflación. Eso no estaba, se había superado. El gobierno anterior lo había dejado resuelto".

El economista también criticó la explicación que dio el Mandatario acerca de cómo en su familia en algún momento se debieron "apretar el cinturón": "La otra narrativa instalada por el Gobierno habló de la familia del Presidente y eso es muy inexacto porque en una familia somos todos relativamente iguales, no así el país".

Y sobre la caída en la aprobación del Ejecutivo, Solari apuntó que "las consecuencias de las medidas se están pagando en popularidad por parte del Gobierno, pero los chilenos las pagan en costo de la vida".

Arqueros: Situaciones complejas

Claudio Arqueros, director del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán (Centro de Pensamiento de la UDI), defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo: "Lo primero que hay que decir es que estamos ante situaciones complejas. Hay que reducir el presupuesto en diversos ministerios. Y creo que la caída de popularidad no es tan fuerte respecto de la dimensión del anuncio que se hizo".

"El Gobierno sorteó bien la medida del Mepco con medidas que favorecen a usuarios, lo sorteó bien en el Congreso con las medidas de mitigación", añadió.

"Mi opinión es que este Gobierno toma decisiones difíciles en momentos de estrechez económica. Es verdad que hay que hacer ajustes en materia comunicacional, eso no se puede negar, pero se apunta a dar un mensaje en el sentido de recuperar el orden, el principio de autoridad", sentenció.

Ruz: Problemas de motricidad fina

Luis Ruz, presidente del directorio de la fundación Democracia y Comunidad (relacionado con la Democracia Cristiana), argumentó que "el Gobierno no ha tenido un buen aterrizaje, ha cometido una serie de errores no forzados. No dimensionó el impacto del alza de las bencinas, hizo declaraciones erráticas, hay problemas con el Ministerio de Seguridad. Hay problemas en la motricidad fina".

"Cultivar un estilo confrontacional, en la hora de gobernar en el mediano plazo genera ánimos crispados. Uno espera que el Gobierno en primera instancia tenga un discurso más dialogante y que no se apunte a que los ajustes los paguen los que menos tienen", agregó.

Además apuntó contra el anuncio de disminución del presupuesto para seguridad: "Es contradictorio o al menos confuso que se recorte el presupuesto a las policías o al programa calles sin violencia, uno se pregunta si realmente la seguridad es una prioridad del Gobierno. El Gobierno se ha metido una serie de autogoles".

Obach: Se pudo conversar

Juan José Obach, investigador senior de Horizontal (vinculado con Evópoli), reconoció que "no hay manera de que se tomen estas medidas sin impactar en la popularidad de gobierno. La bencina es muy sensible para todos y su aumento pega en la desaprobación".

También asumió que para determinar medidas de ahorro sin impactar directamente a la gente a través de los combustibles "se pudo haber conversado para buscar una solución más dialogada, con la oposición".

Sin embargo, recordó que "este Gobierno llegó a La Moneda con un discurso muy claro: emergencia en seguridad, economía y social. La gente en la urna decidió por este Gobierno y lo que está haciendo ahora es desplegar esta agenda para hacerse cargo de las emergencias".