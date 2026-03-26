Gobierno confirmó que retirará de tramitación el proyecto de nueva Ley de Pesca
La iniciativa, ingresada a inicios de 2024 por Administración de Gabriel Boric, dejaba a la ciencia como rectora en decisiones de administración y conservación de recursos hidrobiológicos.
"Este trabajo no se puede echar por la borda. El mundo artesanal está siendo duramente golpeado y le quieren quitar el futuro", acusó el diputado FA Jorge Brito.
El proyecto también contemplaba el popular fraccionamiento pesquero de extracción entre los actores industriales y artesanales, aunque ese aspecto finalmente se legisló por separado durante la tramitación y alcanzó a despacharse a ley.