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Tópicos: País | Gobierno

Gobierno confirmó que retirará de tramitación el proyecto de nueva Ley de Pesca

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa, ingresada a inicios de 2024 por Administración de Gabriel Boric, dejaba a la ciencia como rectora en decisiones de administración y conservación de recursos hidrobiológicos.

"Este trabajo no se puede echar por la borda. El mundo artesanal está siendo duramente golpeado y le quieren quitar el futuro", acusó el diputado FA Jorge Brito.

Gobierno confirmó que retirará de tramitación el proyecto de nueva Ley de Pesca
 ATON (referencial)

El proyecto también contemplaba el popular fraccionamiento pesquero de extracción entre los actores industriales y artesanales, aunque ese aspecto finalmente se legisló por separado durante la tramitación y alcanzó a despacharse a ley.

 
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El Gobierno de José Antonio Kast determinó retirar de tramitación el proyecto de la nueva Ley de Pesca, que fue presentado por la Administración anterior liderada por Gabriel Boric en enero de 2024. 

La iniciativa apuntaba a fortalecer la ciencia para la gestión de los recursos pesqueros, dejando en predominancia el principio científico en decisiones de administración y conservación de recursos hidrobiológicos. 

También contemplaba el popular fraccionamiento pesquero de extracción entre los actores industriales y artesanales, aunque ese aspecto finalmente se legisló por separado durante la tramitación y alcanzó a despacharse a ley. 

Sin embargo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confirmó esta jornada que sacarán el resto de la iniciativa del Congreso, que aún no era votada en la Sala de la Cámara Baja. 

A este anuncio reaccionó críticamente el diputado Frente Amplio Jorge Brito, que integró la Comisión de Pesca durante años: "Este trabajo no se puede echar por la borda", expresó.

"La pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio en los combustibles, sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno; y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva Ley de Pesca", fustigó.

"Enfrentaremos al Gobierno en la Comisión e instamos a no hacer desaparecer a la pesca artesanal, de la cual dependen más de 100 mil personas en todo Chile", llamó el diputado Brito.

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