Violencia escolar: Kast implementará "medidas que antes eran muy resistidas"

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno adoptará "medidas que antes eran muy resistidas" para prevenir hechos de violencia escolar, luego del asesinato de una inspectora en Calama y el ingreso de un estudiante armado en un colegio de Curicó.

Durante una actividad junto a la ministra de Educación en la comuna de Providencia, el Mandatario afirmó que "no vamos a solucionar el problema de la educación con actos de violencia", e hizo un llamado a los padres a involucrarse en la conducta de sus hijos.

"No podemos normalizar el ataque a un profesor, a alguien que colabora en la comunidad educativa. Nosotros tenemos que respaldar la autoridad de los profesores, respaldar la autoridad de los directores y cuidar los proyectos educativos, cosa que no está ocurriendo", cuestionó.

En ese sentido, el exrepublicano se refirió al incidente ocurrido esta mañana en Curicó: "Hoy, de nuevo en una escuela se encuentra a un alumno con un objeto que podría causar daño a otros niños. Tenemos que pedirle a los padres que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos", aseveró.

"Esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta. Eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela", concluyó.