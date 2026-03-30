Violencia escolar: Kast implementará "medidas que antes eran muy resistidas"
El Mandatario dijo que asesinato de una inspectora en Calama y al ingreso de un estudiante armado en Curicó "va a requerir algunas medidas de mayor control".
"Tenemos que pedirle a los padres que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos", enfatizó.
"Esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta", dijo el Presidente.